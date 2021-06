Duikers worden door politie aangezien voor drugscriminelen

Een duikexpeditie op de Noordzee is gisteren uitgelopen op een politieactie. Vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon werden aangezien voor drugssmokkelaars, waarna het schip door een zwaarbewapende politie-eenheid werd onderschept.

De vrijwilligers vertrokken vrijdag vanuit Vlissingen om het hele weekend op verschillende plekken in de Noordzee afval op te duiken. Toen ze zondag op het punt stonden om terug weer te keren, werd hun schip door de politie aangehouden.

"Er hing een helikopter boven ons schip en we werden klemgevaren door twee politieboten", vertelt expeditieleider Ben Stiefelhagen aan Omroep Zeeland. "Er sprongen twaalf zwaarbewapende politieagenten uit van een speciaal arrestatieteam bij ons aan boord. 'Handen omhoog!', riepen ze."

Drugsboot

Speciaal opgeleide agenten van de dienst DSI enterden het schip. De bemanning werd gedwongen om met de handen op de reling te gaan staan. Stiefelhagen vertelt dat hij het hele weekend al een groot vrachtschip zag varen in de buurt van hun boot. Dat schip werd verdacht van cocaïnesmokkel. "En de kustwacht dacht dat wij overboord gezette cocaïne uit het water opdoken."

Volgens Stiefelhagen werd er urenlang niet gezegd waarom de politie op het schip was. "We moesten onze koers wijzingen en in plaats van Vlissingen moesten we naar Rotterdam varen", vertelt Stiefelhagen. "Daar hebben we uren vastgezeten en zijn we ondervraagd. Ze behandelden ons als zware criminelen."

Uiteindelijk werd duidelijk dat de vrijwilligers geen verdachten waren en mochten ze weer gaan. Stiefelhagen zegt begrip te hebben voor de politieactie. "De politie heeft deze actie goed voorbereid en professioneel aangepakt. Achteraf kunnen we erom lachen en is het een bijzondere ervaring."

Vreemd vaargedrag

De politie bevestigt dat het schip gisteren is onderschept. "Er was een melding binnengekomen dat een schip mogelijk verdovende middelen vervoerde", zegt een woordvoerder. "Ter plekke zagen we in de buurt van dat vrachtschip een ander, kleiner schip dat vreemd vaargedrag vertoonde. Er is toen besloten om beide schepen te controleren."

Volgens de woordvoerder is er bij die controle niets verdachts aangetroffen. "Ook het vrachtschip waar het in eerste instantie om ging is niets gevonden."