Nederlanders met geleasede Duitse tanks op NAVO-missie, 'verwevenheid is uniek'

De sfeer op de NAVO-top in Brussel dit jaar is een stuk positiever dan twee jaar geleden in Londen. Waar president Trump eerder twijfel zaaide of Amerika bondgenoten wel te hulp zou schieten bij problemen, zegt president Biden heel duidelijk: artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag is heilig. Toch blijft ook onder Biden de boodschap: Europa moet meer op z'n eigen benen gaan staan. Hoe? Een Europees leger is voor velen nog een stap te ver, maar de meeste landen zijn het er wel over eens dat er veel meer samengewerkt moet worden.

500 kilometer verderop, op het militaire oefenterrein bij het Duitse Bergen, is die samenwerking in vol ornaat te zien. Daar test het Nederlands-Duitse tankbataljon 414 hun Leopards 2. Het is de laatste oefening voor ze zich eind juli bij de NAVO-missie Enhanced Forward Presence in Litouwen voegen.

Op een van de tanks wappert een rode vlag. Het betekent dat de tank klaar is om te schieten. In het Duits wordt gewaarschuwd: "Gehörschutz auf", zet je gehoorbescherming op. De enorme loop richt zich op, dan toch weer iets naar beneden. De tank vuurt, een enorme knal, de drukgolf die volgt voel je door heel je lijf. Op de tank zit een Nederlandse korporaal, Robin: "Dit is machtig, zeg".

Hoe het klinkt (en wat er zo bijzonder is aan de Duits-Nederlandse samenwerking) zie je in deze reportage van onze correspondent: