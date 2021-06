Waarom een regenboogfietspad aanleggen niet voor iedereen de oplossing is

Wat vinden tegenstanders?

Maar een groot aantal LHBTI+'ers is helemaal niet zo enthousiast over het fietspad. Ze reageerden onder onze video over de opening van het fietspad. We belden hen om te vragen waarom ze er niet mee blij mee zijn.

Yuri van 16 vindt het hele fietspad onnodig. "Ik heb zelfs het idee dat het onderliggende probleem nu telkens figuurlijk in het gezicht wordt gewreven van mensen die het niet zo hebben met de gemeenschap", zegt hij. Hij twijfelt dan ook of zo'n fietspad helpt om mensen er meer over te laten leren. "Kijk naar de comments onder jullie video, zoals 'ik fiets er liever omheen'. Ik denk dat je het probleem alleen maar verergert op deze manier. Besteed het geld beter door er bijvoorbeeld voorlichting over te geven op school."

Merel van 22 vindt het goed dat er aandacht voor is, maar het had volgens haar ook anders gekund. "Ik begreep dat het de bedoeling is dat er nu meer gesprekken over komen. Maar ik denk niet dat zo'n fietspad daarvoor de beste manier is", zegt ze. Bij haar op school in Enschede gaat het er anders aan toe. "Wij hebben een plek in de school waar iedereen naartoe kan die zich verbonden voelt met de lhbti+ gemeenschap of daar gewoon meer over wilt weten. Dat vind ik toegankelijker", zegt ze.

En Angelina van 16 vindt het symboolpolitiek. "We hebben genoeg regenboogpaden en in juni is alles regenboog. Maar in het echte leven merk ik dat Nederland helemaal niet zo tolerant is als het land zich voordoet", zegt ze. Ze geeft daarbij de voorbeelden dat bloed doneren voor homoseksuele mannen nog steeds lastig is en dat homogenezing in ons land legaal is. "Voor deze problemen is er geen aandacht, ze worden weggestopt. En om daarvan weg te blijven, worden er zulke fietspaden aangelegd."

Elias, de bedenker van het fietspad, begrijpt de ophef. "Hiermee is zeker niet alles opgelost. Maar ik sta nog wel 100% achter mijn idee", zegt hij. Volgens hem is het juist een opening om meer te doen aan de rechten en acceptatie van LHBTI+'ers. "Laten we vooral doorgaan met het verspreiden van de boodschap. En heb je zelf een idee? Ga er dan ook echt mee aan de slag. Daarmee maken we het verschil."