GB News van start als nieuwe omroep, 'echt een nieuw geluid voor de Britten'

Na de vriendelijke introducties werden tijdens de eerste uitzendingen al gelijk wat nieuwsthema's behandeld. Een zwarte presentator noemde het knielen van EK-voetballers elitaire symboolpolitiek, columnist Wootton voer uit tegen de waarschijnlijke verlenging van de lockdown en Dewberry pleitte tegen cancelculture.

"Er is tegenwoordig nog maar één geaccepteerde mening toegestaan, en als je je daar niet aan houdt, moet je verdwijnen", vertelde ze tegen Neil over haar drijfveren. "Daar heb ik genoeg van en onze kijkers ook."

'Geen Fox News'

Neil (72) had eerder in een interview met de Radio Times beredeneerd dat de Britten snakken naar dit geluid. "Als je je ogen dicht doet en luistert naar Sky, BBC of zelfs ITV News, weet je niet welke je aan hebt staan. Wij worden hopelijk wat rebelser en brengen leven in de brouwerij."

De vergelijking met Fox News gaat volgens hem mank. Die zender is volgens hem gezwicht voor nepnieuws, desinformatie en complotdenkers. "Ik ben mijn hele leven een serieus journalist geweest die het hele politieke spectrum op de korrel nam, waarom zou ik dat te grabbel gooien?"

Tim de Wit zegt over de vergelijking met Fox: "GB News wordt echt neergezet als een degelijk journalistiek product van gerenommeerde makers, maar op de eerste avond was het vooral heel opiniërend. Zo nam Wootton expliciet stelling tegen de lockdown en werd Nigel Farage ook opgevoerd als scepticus, zonder dat voors en tegens tegen elkaar werden afgezet. Dan is de link met Fox snel gelegd, waar Tucker Carlson eerst zijn zegje doet en gasten die mening vervolgens bevestigen. Ik ben benieuwd of dat de lijn wordt."

Gemengde reacties

De reacties op de eerste avond vallen in twee kampen uiteen. De linkse Guardian typeerde de avond als doodsaai en voorspelde dat het media-experiment maar een jaar zou duren. The Independent vraagt zich af hoeveel mensen voorbij RT en Al Jazeera in de zenderlijst zullen zappen om GB News te vinden.

In een commentaar betoogde de krant bovendien dat Neil en de zijnen een stroman opwerpen: het is met hoor en wederhoor niet zo erg gesteld als zij doen voorkomen. "Er zijn zeker sommige meningen waar reguliere media geen aandacht aan schenken, maar dat is omdat ze wetten overtreden, op het randje van racisme zitten of gevaarlijk voor de gezondheid zijn."

De meer rechtse Daily Telegraph denkt evenwel dat GB News een over het hoofd gezien segment kijkers kan trekken, die de kinderziektes van de eerste avond wel zullen vergeven. "Vergeet die schoonheidsfoutjes, GB News spreekt hun taal."

De Wit vraagt zich vooral af of GB News echt een nieuw geluid biedt. "Neil creëert een beetje een sfeertje door het te hebben over ongehoorde meningen, maar dat is een geluid dat je hier al heel erg terughoort in de tabloids, de grootste kranten van het land. Ook kan iedereen tegenwoordig via sociale media zijn mening kwijt."

"Ik ga op een rustig moment zeker eens kijken wat er voorbijkomt. Ik ben benieuwd of de Britten gevoelig zijn voor deze manier van tv-maken."