Podcast De Dag: drugsmaffia houdt Gelderse gemeente in de greep 

Een fruitbedrijf uit Hedel, in de provincie Gelderland, is de afgelopen jaren in een nachtmerriescenario terecht gekomen. Drugscriminelen persen het bedrijf sinds mei 2019 af en kregen door een blunder van justitie niet lang daarna een lijst in handen van tweehonderd medewerkers en oud-medewerkers van het bedrijf. Sindsdien worden er op allerlei adressen aanslagen gepleegd en leeft inmiddels de hele gemeente in angst, want het geweld heeft voor alle bewoners verstrekkende gevolgen.

De angst zit zo diep dat mensen liever zwijgen, maar omroep Gelderland heeft nu voor het eerst op camera met een van de slachtoffers gesproken. Verslaggever Martijn Haas vertelt in podcast De Dag over die ontmoeting, over hoe een oud en gerespecteerd familiebedrijf het slachtoffer kon worden van de drugsmaffia en over welke impact dit heeft op het bedrijf zelf én de hele regio.

Reageren? Mail dedag@radio1.nl