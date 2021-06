Karakteracteur Ned Beatty (Deliverance, Superman, Toy Story) overleden

De Amerikaanse acteur Ned Beatty is op 83-jarige leeftijd overleden. In zijn lange carrière groeide hij uit tot een veelzijdig bijrolacteur, van zijn debuut als verkrachtingsslachtoffer in Deliverance of een cynische tv-baas in Network tot schurk in de Superman-films en een wraakzuchtige teddybeer in Toy Story 3.

Beatty maakte in 1972 indruk op bioscoopgangers met een schokkende scène in Deliverance, waarin hij als timide stedeling in het Amerikaanse achterland het slachtoffer wordt van een brute verkrachting. Het moment waarop de plattelandsbewoners hem dwingen te krijsen als een biggetje, is de opmaat voor Burt Reynolds' gewelddadige wraakmissie.

Vier jaar later kreeg Beatty een Oscar-nominatie voor Network, waarin hij een donderpreek houdt tegen hoofdrolspeler Peter Finch over de commercialisering van de media. Finch won het gouden beeldje voor zijn rol, maar Beatty moest Jason Robards uit All the President's Men voorlaten, een film waarin Beatty overigens ook speelde.

Verrassen

Met dit fundament zette Beatty zichzelf neer als een begenadigd karakteracteur, die zijn neus niet ophaalde voor kleinere, maar memorabele rollen. "Een filmster mag het publiek nooit echt op het verkeerde been zetten, maar dat is nu juist mijn grootste plezier. Als ster moet je oppassen je fans niet van je te vervreemden, maar ik mag het publiek graag verrassen, iets onverwachts doen."

Beatty kreeg rollen in meer dan zeventig films: hij was twee keer de sullige handlanger van schurk Lex Luthor in een Supermanfilm, acteerde met Sean Connery in de misdaadthriller Just Cause en met Eddie Murphy in Life en dook op in Charlie Wilson's War met Tom Hanks en Julia Roberts.

Daarnaast was hij in vele gastrolletjes op tv te zien, zoals in M*A*S*H*, Murder, She Wrote en Roseanne, waar hij een terugkerende rol had als de vader van Dan. "Ik heb heel vaak dat mensen zeggen: Ik ken jou, ik ken jou! Maar waar heb ik je gezien?"

Teddybeer

In 2013 ging Beatty met pensioen. Een van zijn laatste rollen was die van beer Lotso, de slechterik uit de derde Toy Story-film.

Beatty's manager heeft bekendgemaakt dat de acteur gisteren thuis in Los Angeles in zijn slaap overleed, omringd door familie en vrienden.