Wekdienst 14/6: NAVO-top in Brussel • Informateur ontvangt fractievoorzitters

De coronapandemie leidt tot een flinke toename van gezondheidsklachten door financiële stress. 'Wijzer in Geldzaken', een initiatief van het ministerie van Financiën, spreekt van een boemerangeffect: een gezondheidscrisis (corona) die een economische crisis in de hand werkt, die weer een nieuwe gezondheidscrisis uitlokt.

"Het is duidelijk dat we oog moeten hebben voor de relatie tussen geldstress en gezondheid als we willen dat mensen in een lastige financiële situatie hun veerkracht terugvinden", zegt demissionair minister van Financiën Hoekstra (CDA). "Mensen weten hun financiële problemen soms heel goed te verbergen. Maar als je meer kennis hebt, kun je daar doorheen prikken."

Dat geldzorgen vaak tot gezondheidsklachten leiden, is allang bekend. Door de coronacrisis krijgt het thema nieuwe aandacht. "We zien nu al meer zorgen en stress bij zzp'ers en flexwerkers die minder uren kunnen werken," zegt Olaf Simonse van Wijzer in Geldzaken. Hij verwacht een grote toename van schuldproblemen als de coronasteunpakketten uit de lucht zijn. Hoog tijd dus, vindt zijn ministerie, om nu te kijken hoe gezondheidsklachten die met geldzorgen samenhangen het best verholpen kunnen worden, of liever nog helemaal voorkomen kunnen worden.

