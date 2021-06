Grimmige sfeer op plein in Den Haag na wedstrijd Oranje

Op en rond het Jonckboetplein in Den Haag is het onrust geweest na de EK-wedstrijd van Oranje. Honderden jongeren kwamen samen om de winst tegen Oekraïne te vieren, maar na enige tijd werd de sfeer grimmig.

Er werden brandjes gesticht, vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht. Ook werd met stenen gegooid.

Na middernacht greep de politie in. De mobiele eenheid veegde het plein schoon. Of er arrestaties zijn verricht, is niet bekend.