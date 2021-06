Zeven Limburgse agenten verdacht van strafbare feiten

Zeven agenten en oud-agenten van de politie in Horst, in Limburg, worden verdacht van een misdrijf, blijkt uit onderzoek van de rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie in Maastricht bevestigt berichtgeving hierover in dagblad De Limburger.

Waar de agenten precies van verdacht worden is niet duidelijk. Maar hun handelen maakte tien politieonderzoeken "kapot", concludeert het OM. Het OM moest daardoor de vervolging in deze strafzaken noodgedwongen staken of kon reeds uitgesproken vonnissen niet ten uitvoer brengen.

De onderzoeken naar de agenten volgden op vermoedens dat ze valse processen-verbaal hebben opgesteld, huiszoekingen hebben uitgevoerd die niet volgens de regels verliepen en geweld tegen arrestanten hebben gebruikt. En mogelijk zijn verdachten veroordeeld op grond van onrechtmatig verkregen bewijs.

Of en wanneer de zeven verdachte agenten voor de rechter komen is nog niet bekend. In de zomer buigt het OM zich over het rapport van de rijksrecherche, vervolgens wordt besloten of en wie waarvoor gedagvaard wordt, aldus het OM.

Al vijf agenten ontslagen

Na een disciplinair onderzoek rond misstanden bij het basisteam Horst-Peel en Maas werden eerder al vijf agenten door de politie ontslagen. Zes andere agenten kregen lichtere straffen. Het is volgens De Limburger niet duidelijk welke van de verdachte agenten nog aan het werk zijn. De politie zegt tegen de krant dat er nog niemand op non-actief is gezet.

De misstanden in Horst kwamen begin 2019 aan het licht. Het OM bekeek sindsdien 1307 politiedossiers. Tien daarvan bleken niet volgens de regels te zijn verlopen. Deze tien zijn geseponeerd, de dagvaarding is ingetrokken, de rechtsgang is stilgelegd of de uitvoering van de straf werd voorkomen.