Al 20.000 euro opgehaald voor zoektocht naar vermiste Rida (19) in Oostenrijk

Een crowdfundingactie voor de zoektocht naar de vermiste Nederlander Rida Zoundri heeft meer dan 20.000 euro opgebracht. Twee weken geleden raakte Zoundri vermist in Oostenrijk tijdens een bergwandeling. Sindsdien zijn familieleden en vrijwilligers intensief naar hem op zoek.

Enkele dagen nadat Zoundri voor het laatst contact had met zijn moeder, begon de Oostenrijkse politie een zoekactie. Daarbij werden speurhonden en een helikopter ingezet. Toen de man niet werd gevonden, liet de politie weten alleen verder te kunnen zoeken als er concrete, nieuwe aanwijzingen zijn.

De zoektocht gaat nu op initiatief van de familie verder. Zoundri's oom Hamid reisde naar het gebied af om zelf te zoeken met vrijwilligers. Maar ook die zoekacties bleven tot dusver zonder resultaat.

Streefbedrag binnen enkele dagen opgehaald

Om de zoektocht te bekostigen startte een neef van Zoundri een crowdfundingactie. Het beoogde streefbedrag van 20.000 euro werd binnen enkele dagen gehaald. Oom Hamid Zoundri stelt nu een nieuw team samen, dat de zoektocht moet hervatten.

De afgelopen dagen is er door een beperkte groep mensen gezocht, zegt hij tegen RTV Utrecht. "We zijn nu aan het hergroeperen. We moeten de juiste mensen mee hebben, sterke, fysieke jongens", zegt hij, doelend op het bergachtige terrein. "Er hebben er zich al heel veel aangemeld."

Volgens hem worden er ook andere inzamelingsacties voor zijn neef gehouden. "Ook in moskeeën bijvoorbeeld." Of het ingezamelde bedrag genoeg is, durft hij nog niet te zeggen. De onkosten van alle vrijwilligers moeten ermee worden betaald. Maar Zoundri wil ook kijken of met helikoptervluchten naar zijn neef kan worden gezocht. "En dan lopen de kosten snel op", zegt hij.

Zoundri hoopt komende week met een nieuw team naar zijn neef te zoeken. Omdat het nog onduidelijk is hoe lang de zoektocht gaat duren en wat de kosten zijn, blijven nieuwe donaties welkom. "Mocht er geld overblijven, dan gaat dat naar een goed doel", zegt Zoundri.