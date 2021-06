Stijging oud papierprijs is goed nieuws voor inzamelaars

De prijs voor oud papier is het afgelopen jaar flink gestegen. Goed nieuws voor gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van oud papier, maar ook voor sportverenigingen, kerken en scholen kan het een verschil maken; van oudsher is oud papier voor allerlei soorten clubs een belangrijke inkomstenbron.

Voor voetbalvereniging Dios uit Nieuw Vennep levert het sinds dit jaar bijna twee keer zoveel op. Al sinds 1993 gaan zij, samen met drie andere sportverenigingen uit de buurt, elke week met vrachtwagens de wijk in om oud papier in te zamelen, vertelt Kees Bus, lid van de voetbalclub en verantwoordelijk voor het inzamelen van het oud papier. "Vorig jaar kregen we van het recyclingbedrijf 4 cent per kilo. Nu is dat 7,5 cent."

"We zijn qua prijs weer terug op het niveau waar we in 2016 en 2017 zaten", zegt Gerard Nijssen van het recyclingbedrijf waar voetbalvereniging Dios mee samenwerkt.

De vrijwilligers en de verenigingen in Nieuw Vennep zijn blij met de hoge papierprijs: