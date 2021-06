Duizenden deelnemers bij protest in Apeldoorn tegen coronamaatregelen

In Apeldoorn hebben enkele duizenden mensen meegedaan aan een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De deelnemers liepen een tocht van zes kilometer door de stad.

Veel mensen hadden gele paraplu's bij zich. Afstand houden deden ze niet of nauwelijks en mondkapjes waren zeldzaam. De demonstranten hadden op hun kleding en spandoeken teksten staan als "Vrijheid betekent zelf kiezen" en "Waar zijn de griepdoden gebleven?".

De demonstratie was georganiseerd door de actiegroep 'voor menselijke verbinding' Police For Freedom Nederland. De groep maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de coronamaatregelen en zegt op te komen "voor behoud van grondrechten". Een deel van de demonstranten heeft twijfels over de vaccinatiecampagne.

Grondrecht

De actiegroep organiseerde al eerder soortgelijke marsen, maar de wandeling in Apeldoorn vandaag is de eerste waarvoor de organisatie officieel toestemming hadgekregen. Bij Omroep Gelderland zei burgemeester Heerts dat demonstreren een grondrecht is.

Er was veel politie op de been, ook ME, maar de demonstratie verliep rustig. Op 8 mei liep een soortgelijk protest in Barneveld uit de hand. Sommige demonstranten keerden zich tegen de politie toen ze het centrum van het dorp niet in mochten. Daarbij vielen over en weer harde klappen.