Eigenaar houdt tuktuks binnen na dodelijk ongeluk bij Kesteren

Het bedrijf Betuwe Uitje in Kesteren houdt zijn tuktuks voorlopig binnen. Gisteravond gleed een verhuurde tuktuk een rivierdijk af. Een 20-jarige vrouw uit Lunteren kwam om het leven. Drie andere inzittenden raakten lichtgewond.

"Het is vreselijk wat er is gebeurd", zegt Jos Bouman, eigenaar van de gemotoriseerde driewieler, tegen Omroep Gelderland. "Het was een familie-uitje. Het waren een moeder met haar dochters."

Bouman weet niet wie het voertuig bestuurde of waardoor de tuktuk rond 19.20 uur plotseling de Rijbandijk afschoot. De twee tuktuks die hij verhuurt zijn veilig en goedgekeurd door de RDW. Toch haalt Bouman ze voorlopig van de weg. "Het voelt gewoon niet goed om ze weer op pad te sturen. Dan word ik meteen herinnerd aan het verschrikkelijke ongeluk."

Pottenkijkers

Een woordvoerder van de politie kon vanmorgen nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk. De gemeente heeft de Rijnbandijk voor doorgaand verkeer afgesloten. Tegen pottenkijkers, melden buurtbewoners.

Drie jaar geleden was er een paar kilometer verderop, bij Ingen, ook een dodelijk ongeluk met een tuktuk. Die reed door onbekende oorzaak een dijk af en kwam via een hek op zijn kop in een weiland terecht. De politie pakte toen de bestuurder op, een 22-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn. Zij zou zich schuldig hebben gemaakt aan verkeersonveilig rijgedrag. Die tuktuk was van een andere verhuurder.