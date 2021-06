'Regering-Trump eiste Apple-data Democratische Congresleden op'

De regering-Trump heeft in 2018 in het geheim data van twee Democratische Congresleden in beslag laten nemen via techbedrijf Apple. Dat melden Amerikaanse media op basis van een van de twee parlementariërs en anonieme functionarissen die erbij betrokken waren. Het ministerie van Justitie zou de beschuldigingen intern onderzoeken.

Hooggeplaatste Democraten eisen dat de voormalige ministers van Justitie Barr en Sessions zich onder ede laten over de kwestie laten verhoren voor een Senaatscommissie. Ze noemen de beschuldigingen "schrijnend" en een "grof misbruik van macht".

Rusland-onderzoek

Doelwit waren volgens Amerikaanse media twee prominente Democratische leden van Huis van Afgevaardigden, Adam Schiff en Eric Swalwell. Zij zaten destijds in de commissie die onderzoek deed naar de Russische inmenging bij de presidentverkiezingen van 2016. De twee kregen vorige maand te horen dat hun metadata waren opgevraagd bij Apple. Swalwell heeft dat bevestigd bij CNN.

De data die in beslag werden genomen, zijn waarschijnlijk gegevens over telefoongesprekken, sms'jes en locaties. Volgens interne bronnen gaat het niet om foto's of e-mails.

Er was al bekend geworden dat de telefoongegevens van meerdere journalisten ook door Justitie zijn opgevraagd. Doelwit zou daarbij zijn geweest te achterhalen wie naar hen had gelekt over internationale kwesties.

Extreem zeldzaam

Met de data hoopte de voormalige regering te achterhalen wie er geheime informatie had gelekt over het Rusland-onderzoek tegen de toenmalige president. Het is extreem zeldzaam dat het ministerie van Justitie het lekken van staatsgeheimen door Congresleden op deze manier onderzoekt, schrijft persbureau AP.

Apple werd gedagvaard en gedwongen om de data te delen. Uiteindelijk werden metadata van twaalf personen rondom de twee Congresleden gedeeld met de overheid. Het zou onder andere gaan om medewerkers van de twee politici en familieleden, schrijft The Washington Post. Een van hen zou minderjarig zijn geweest.

'Heksenjacht'

Oud-president Trump en de voormalige ministers van Justitie hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Trump heeft het Rusland-onderzoek tegen hem altijd afgedaan als een heksenjacht.

Speciaal aanklager Mueller concludeerde in 2019 dat er inderdaad sprake was van Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016. Er was geen bewijs gevonden dat er sprake was van samenspanning tussen Trumps campagneteam en de Russische autoriteiten. Trump werd vrijgepleit noch schuldig bevonden aan belemmering van de rechtsgang.