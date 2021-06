Informateur Hamer is nog niet klaar, volgende week nieuwe ronde gesprekken

Informateur Hamer heeft haar klus nog niet afgerond. Ze begint aan maandag aan een nieuwe ronde gesprekken en weet nog niet wanneer ze haar eindverslag kan gaan schrijven.

Maandag ontvangt de informateur, die vorige week vrijdag om extra tijd vroeg, eerst de partijleiders Hoekstra (CDA) en Segers (ChristenUnie). Vervolgens spreekt ze met Hoekstra en PvdA-leider Ploumen. Daarna is er nog een gesprek met Ploumen en GroenLinks-leider Klaver.

Deze week sprak Hamer in verschillende samenstellingen met de leiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Deze partijen zouden een rol kunnen spelen in de formatie, maar in de onderlinge verhoudingen is nog niks veranderd.

Niet duidelijk wie met wie

VVD en CDA willen nog steeds niet met met PvdA en GroenLinks samen, terwijl die twee linkse partijen elkaar blijven vasthouden. D66 wil niet met de ChristenUnie en die partij zegt vooralsnog liever in de oppositie dan in een coalitie te willen.

Hamer concludeert dat ze na een week vol "goede inhoudelijke gesprekken" nog steeds geen zicht heeft op een mogelijke nieuwe coalitie. Toch vindt ze dat er vooruitgang is geboekt. "Op de inhoud zie je dat partijen elkaar steeds meer naderen. Maar het is ingewikkeld om uiteindelijk te bepalen wie met wie om tafel gaat."

'Schijn bedriegt'

Ze zegt dat er deze week zicht is gekomen op "een paar urgente kwesties, stikstof is daar een van". Daardoor is volgens haar des te duidelijker geworden dat er haast geboden is. Tegen journalisten zei ze vanmiddag: "Ik zeg dan maar even over uw hoofd heen tegen de partijen dat we moeten opschieten."

Overigens toonde D66-leider Kaag zich vanmiddag ook voorzichtig optimistisch over de voortgang van de formatie. Op de vraag waarom het niet opschiet, zei ze: "Schijn kan bedriegen. U zult zien dat mevrouw Hamer binnenkort met haar verslag komt en dan zult u zien dat er hele goede inhoudelijke voorstellen liggen."