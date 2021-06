Mogelijk piramidespel met huurauto's: klanten voor miljoenen gedupeerd

Een van de gedupeerde bedrijven is Autohopper. Directeur Steven Donselaar zegt dat hij de laatste maanden al onraad rook omdat de facturen niet op tijd werden betaald. "We moesten er keer op keer achteraan. Ik had hun daarom al geen nieuwe auto's meer verhuurd, hoewel ze daar wel om vroegen."

Toen begin juni de betalingen helemaal stopten en CDD ook voor hem onbereikbaar was, wist hij dat het mis was. "Het kaartenhuis was in elkaar gestort."

Hij zegt dat de opzet van het bedrijf alle schijn heeft van een piramidespel. "De klanten van CDD moesten voor de gehele periode vooruitbetalen. Er waren zelfs klanten die wel vooruitbetaald hebben, maar nooit een auto geleverd hebben gekregen. Die kregen vervolgens een smoesje te horen dat er een langere levertijd was."

Kaartenhuisconstructie?

Bovendien bleek volgens Donselaar afgelopen week uit gesprekken met huurders dat CDD de auto's structureel onder de kostprijs aanbood. "Ze verhuurden een Volvo van ons voor 600 euro per maand, terwijl wij die voor ruim het dubbele aan hen verhuurden."

Dat bevestigt een andere verhuurder, Robert Blankert. Met zijn Zwolse shortleasemaatschappij heeft hij tien auto's bij CDD rijden. "Een Toyota die ik voor 700 euro ex. btw aan hen verhuurde, boden zij aan voor 350 euro. Dat lijkt op een kaartenhuisconstructie."

Hij heeft zijn auto's nog niet teruggehaald bij de CDD-klanten, omdat hij voor de maand juni - "na stevig aandringen" - is betaald. "Maar ik weet precies waar mijn auto's staan en als het op een faillissement aankomt, haal ik ze op."

Donselaar zegt dat ook hij niet van plan is om rücksichtslos auto's terug te halen. "Gedupeerde klanten kunnen zich online bij ons melden, zodat we samen met hun kunnen zoeken naar een oplossing."

Politie bij hoofdkantoor

Hij heeft afgelopen dinsdag de adressen van de twee eigenaren bezocht, maar daar gaf niemand thuis. "Volgens de buren waren ze met de noorderzon vertrokken."

Ook ging hij naar het hoofdkantoor van Car Drive Deals in Maasbracht, waar meer gedupeerden op de been waren. De politie werd erbij gehaald, volgens een politiewoordvoerder om te voorkomen dat mensen het recht in eigen hand gingen nemen. Niemand is aangehouden.

In een mail schrijven de twee eigenaren van de firma achter CDD vanmiddag dat ze de volledige verantwoordelijkheid voor de ontstane chaos nemen en bieden ze hun excuses aan. Ze leggen de schuld bij de autoleveranciers, die door internationale chipproblemen niet genoeg voertuigen konden afleveren.

Ze claimen dat ze in een vergevorderd stadium zijn met investeerders die de problemen willen oplossen, maar geven verder geen details. Ze vragen om rust. "U kunt ons vooral helpen door niet te panikeren en chaos te veroorzaken. Alleen als we alle energie en tijd kunnen stoppen in het oplossen komen we er samen uit."

Hoop dat geld terugkomt

Advocaat Olivier van Hardenbroek vertegenwoordigt namens enkele verzekeraars meer dan honderd gedupeerden. Hij zegt dat CDD 3000 auto's had betrokken bij vele tientallen autoverhuurders, maar dat er gezien de mensen die nog wachten op een auto waarschijnlijk meer klanten waren. Een van de gedupeerde klanten had een aanbetaling van 28.000 euro gedaan, zegt hij.

Hij raadt CDD-klanten aan om een vordering tegen de vennootschap achter het bedrijf in te dienen. Van Hardenbroek heeft de hoop dat in elk geval een deel van het geld terugkomt. "Het moet om tientallen miljoenen euro's gaan. Zo veel geld kan in de huidige maatschappij bijna niet verdwijnen zonder dat daar sporen van achterblijven."