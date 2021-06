40 jaar Oerol: 'Nog steeds spontaan gevoel, maar voor alles is vergunning nodig'

Voor alles is nu een vergunning nodig. "We kunnen niet zomaar een kleine straatvoorstelling geven. We proberen dat spontane gevoel te hebben, maar alles ligt in draaiboeken vast."

Nog maar weinig steltlopers en jongleurs

Ook Schot mist weleens het spontane karakter dat Oerol vroeger had. "Voor het ouderwetse straattheater waar het mee begon is nu wat minder aandacht. Er loopt zo nu en dan nog weleens een steltloper of jongleur langs, maar die zag je vroeger meer."

Toch zijn ze het erover eens dat Oerol nog steeds een mooi festival is. "Voor mij is het het meest bijzonder festival wat er is", zegt directeur Smit. "Je wordt even ondergedompeld in een andere wereld. Het maakt niemand uit of je thuis een Tesla of alleen een oude fiets hebt. Je kunt op Oerol zijn wie je bent."