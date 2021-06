Grijze walvis zwemt recordafstand van 27.000 kilometer

Een grijze walvis heeft de langste afstand gezwommen die ooit voor een gewerveld zeedier is geregistreerd. Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters. De walvis legde vermoedelijk zo'n 27.000 kilometer af.

Het dier werd in 2013 gevonden voor de Atlantische kust van Namibië, in zuidelijk Afrika. Het was de eerste grijze walvis die op het zuidelijk halfrond werd aangetroffen, schrijft National Geographic op basis van de studie. Vervolgens is nagegaan welke route het dier moet hebben afgelegd.

Het kostte jaren aan genetische studie om te bepalen dat de walvis afkomstig was uit de Stille Oceaan. In die oceaan leven twee bekende populaties grijze walvissen: een oostelijke groep van meer dan 20.000 dieren en een westelijke groep die met ruwweg 200 walvissen met uitsterven is bedreigd. Op basis van het dna konden de wetenschappers bepalen dat dit dier genetisch het dichtst in de buurt kwam van de walvissen in het noordwestelijke deel van de oceaan, bij Rusland.

Om Canada heen

De wetenschappers denken dat de walvis om Canada heen is gezwommen en vervolgens door de Atlantische Oceaan naar het zuiden is getrokken. Twee andere mogelijke routes worden niet waarschijnlijk geacht. Bij de ene zou hij door de Stille Oceaan en onder Zuid-Amerika door zijn gezwommen, bij de andere door de Stille Oceaan, de Indische Oceaan en onder Afrika door.

Deze routes zijn onwaarschijnlijk doordat er daar geen waarnemingen zijn gerapporteerd. Ook omdat de walvissen zich voeden in ondiepere wateren lijkt een tocht door open oceanen moeilijker.

Waarom het dier de halve wereld overzwom, is niet helemaal duidelijk. De wetenschappers denken dat grijze walvissen vanwege de snelle afname van poolijs door klimaatverandering op zoek gaan naar nieuwe leefgebieden. De dieren kunnen dan verdwalen.