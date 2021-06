A12 richting Duitse grens vanavond dicht om vrachtwagen te bergen

Rijkswaterstaat sluit vanavond de snelweg A12 tussen Arnhem en de Duitse grens vanaf 21.00 uur af om een vrachtwagen geladen met veevoer te bergen.

De vrachtwagen reed vanmorgen door een vangrail en belandde in een greppel, schrijft Omroep Gelderland. Door het ongeluk staat er al uren een file richting Duitsland.

Het was de bedoeling om de gekantelde vrachtwagen meteen weg te takelen, maar omdat hij enkele meters lager in de greppel ligt lukte dat niet. De rechterrijstrook is afgesloten en rond de vrachtwagen zijn schermen geplaatst.

Rijkswaterstaat denkt dat de bergingswerkzaamheden enkele uren gaan duren. Voor verkeer richting Duitsland wordt vanaf Arnhem een omleidingsroute ingesteld.