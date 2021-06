Nederland klaar voor EK, straten kleuren oranje

"Het EK leeft enorm in deze straat", zei bewoner Richard Leugs van de Piet de Koestraat in Groningen eerder tegen RTV Noord. "We doen het om de buurt met elkaar te verbinden. Dat begint zo'n twee weken van tevoren."

In Heiligerlee is men nog druk met versieren. Volgens buurtbewoners zijn veel oranjespullen niet makkelijk meer te krijgen. "De Lidl, Xenos, Action: overal zijn de oranje-spullen op. Ja, online kun je nog bestellen, maar dat is veel duurder. En daar komen ook nog eens verzendkosten overheen.'