'Gezondheid Kremlin-criticus Aleksej Navalny verbeterd'

De gezondheid van de gedetineerde Kremlin-criticus Aleksej Navalny is verbeterd, zegt zijn bondgenoot Ivan Zhdanov.

Navalny's team schrijft namens hem op Instagram dat hij zijn werk wil voortzetten. "We zijn niet alleen een organisatie of instelling, maar een groep mensen met een ideaal. We blijven strijden voor een beter Rusland."

Deze week oordeelde een rechter in Moskou dat de organisatie van Ruslands bekendste oppositieleider extremistisch is. De organisatie staat nu gelijk aan Al-Qaida en IS.

'Geschokt van maatregel'

Navalny is na een verblijf in een ziekenhuis teruggekeerd naar de strafkolonie waar hij al eerder vastzat. In april werd hij na drie weken hongerstaking overgeplaatst naar een gevangenisziekenhuis. Zijn bondgenoten noemden zijn toestand toen erbarmelijk.

"Hij verkeert nu in een veel betere conditie", zegt Zhdanov tegen een lokaal radiostation. "Iedere keer als hij nieuws hoort, zegt hij geschokt te zijn". Zhdanov doelt daarmee met name op de uitspraak van de rechter.

"Hij probeert op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Over het algemeen is alles in orde."

Oneerlijk proces

Navalny zit een straf van 2,5 jaar uit in een strafkolonie voor het niet naleven van de voorwaarden van een voorwaardelijke straf uit 2014. Hij werd toen veroordeeld voor het verduisteren van een half miljoen dollar. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dat fraudeproces niet eerlijk is verlopen.

