Asielzoekers terugsturen naar EU-land van aankomst lukt meestal niet

Het is de Nederlandse overheid de afgelopen zeven jaar in driekwart van de gevallen niet gelukt om asielzoekers terug te sturen naar het EU-land waar de eerste aanvraag is gedaan. Dat meldt De Telegraaf op basis van cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

EU-regels bepalen dat het land waar mensen voor het eerst in de EU aankomen verantwoordelijk is voor de asielprocedure. Volgens dat zogenoemde Dublinakkoord mogen landen asielzoekers terugsturen naar het land van binnenkomst. Zo moet voorkomen worden dat asielzoekers het in verschillende landen blijven proberen.

De afgelopen zeven jaar zijn in Nederland 46.000 keer asielzoekers niet teruggestuurd, terwijl dat op grond van het Dublinakkoord wel had gemoeten. In diezelfde periode is het minder dan 14.000 keer wel gelukt om mensen uit te zetten. De belangrijkste oorzaken waardoor het niet lukt zijn dat asielzoekers ervandoor gaan of dat het land waar ze naartoe moeten ze niet terugneemt. Ook de coronapandemie belemmert het uitzetten, zegt het ministerie.

Een woordvoerder van het ministerie zegt tegen de krant dat "op basis van de cijfers niet zomaar geconcludeerd kan worden naar welk land overdrachten goed verlopen en naar welk land minder".