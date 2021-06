Opgravingen Sint-Eustatius bieden nieuw perspectief op slavernijverleden

Sint-Eustatius werd in 1636 door Nederland gekoloniseerd. Het eiland dat in het noordoosten van het Caribisch gebied ligt, werd een belangrijke doorvoerhaven voor de regionale handel in suiker en tot slaafgemaakten uit West-Afrika.

Verschillende universiteiten, waaronder Universiteit Leiden, hebben toegezegd mee te zullen werken met het bestuderen en analyseren van de overblijfselen om meer te weten te komen over het leven van de begraven individuen. Door middel van een dna-analyse wordt onderzocht waar deze mensen vandaan kwamen en met eiwitstudies wordt bekeken aan welke ziektes ze hebben geleden. Als de opgraving is voltooid en de dna-bank is aangemaakt, kunnen inwoners zich melden om te kijken of hun voorouders er begraven lagen.

De ontdekking van de begraafplaats biedt volgens archeologen daarom nieuwe inzichten in het leven van tot slaafgemaakten vanuit hun eigen perspectief. De meeste verhalen zijn opgetekend door de mensen die aan de macht waren of de plantages beheerden.

Nieuw perspectief op slavernij

Ook Timber benadrukt het belang van andere perspectieven op het slavernijverleden. Niet alleen op Sint-Eustatius, maar ook in Nederland. "De tentoonstelling over de slavernij in het Rijksmuseum is bemoedigend. Het is een goed teken dat die geopend is door koning Willem Alexander. Dat betekent dat Nederland haar eerste stappen zet om de geschiedenis van de slavernij te verwerken."