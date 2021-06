Poolse verdachte steekpartij op vrije voeten na 'prutswerk' OM

Het Openbaar Ministerie erkent dat het in de fout is gegaan bij een strafzaak tegen een Poolse verdachte. De man wordt verdacht van het neersteken van een landgenoot in het Groningse dorp Foxhol. De rechter liet de verdachte vanochtend in afwachting van zijn proces vrij, omdat het OM de zaak niet goed had voorbereid.

Het was de bedoeling dat de zaak als een tussentijdse of pro-formazitting werd behandeld. Maar het OM had per vergissing een inhoudelijke zitting aangemeld, terwijl het dossier nog niet compleet was. Het onderzoek was nog niet klaar en daardoor was er formeel nog te weinig bewijs, schrijft RTV Noord.

"Wij betreuren deze gang van zaken. We gaan er alles aan doen om de afstemming te verbeteren en dergelijke onwenselijke situaties in de toekomst te voorkomen", laat het OM Noord-Nederland via Twitter weten. Het OM was niet bereikbaar voor commentaar.

De rechter was tijdens de zitting niet te spreken over de gang van zaken. De rechter noemde het optreden van het OM "prutswerk". Ook was er kritiek op het werk van de politie. Volgens de rechter waren er geen ernstige bezwaren meer om de verdachte langer voor poging tot doodslag vast te houden. De verdachte werd daarop in voorlopige vrijheid gesteld.