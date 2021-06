Zoektocht in Oostenrijk naar Rida (19) uit Zeist, 'mijn hele leven staat stil'

Familie maakt zich grote zorgen over de 19-jarige Rida Zoundri uit Zeist. Anderhalve week geleden raakte hij vermist in Oostenrijk tijdens een bergwandeling. Sindsdien zoeken familieleden en vrijwilligers vrijwel onafgebroken naar hem.

"Mijn hele leven staat stil", zegt zijn oom Hamid Zoundri tegen RTV Utrecht. Hij is twee dagen in Nederland om aandacht te vragen voor de vermissing van zijn neef. Vanavond rijdt hij weer terug naar Innsbruck.

Rida verdween op zondag 30 mei tijdens een korte vakantie. "Hij is een harde werker en wilde even een paar dagen reizen. Met de trein naar Berlijn en verder naar Innsbruck. Hij is een natuurliefhebber, houdt van wandelen. Hij is nergens bang voor, dus alleen reizen vond hij helemaal prima", zegt Zoundri.

Laatste telefoontje

Via beeldbellen hield de tiener zijn moeder op de hoogte en liet hij de omgeving zien. Bij het laatste telefoontje leek hij echter verward en had hij geen gevoel meer in zijn handen en pijn op zijn borst. "Rida had astma, maar dan hadden we hem zwaar horen ademen, dat was niet zo. Verder was er eigenlijk niks mis met zijn gezondheid", zegt Zoundri.

Hij beschrijft zijn neef als een fysiek sterke jongen die midden in het leven staat. "Hij houdt van lezen, van alleen-zijn, hij heeft een boekenkast waar je u tegen zegt. En hij had een eigen bedrijfje opgezet."

De familie hoopt nog steeds op een goede afloop. "We hebben voorbeelden gezien dat mensen na 2 à 3 maanden nog steeds leven."

'Geen protocol'

Wel is de familie gefrustreerd over de manier waarop de zoekactie verloopt. "Er is geen protocol van: doe dit of doe dat bij de ambassade of de politie. Er is niet meteen iemand die met Oostenrijk belt, Nederlands en Duits spreekt en meteen opdracht kan geven tot een zoektocht."

Zoundri had bijvoorbeeld gehoopt dat op de dag van zijn verdwijning er direct een helikopter met infrarood de lucht in zou gaan. "Dan zou je iemand wel zien liggen en misschien nog kunnen redden. Maar het duurde echt heel wat dagen. Dan voel je je niet serieus genomen."