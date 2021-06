Duitse politie-eenheid opgeheven vanwege racistische chats

Een speciale eenheid van de politie in de Duitse stad Frankfurt wordt opgeheven, omdat achttien agenten uit de eenheid rechts-extremistische en neonazistische afbeeldingen zouden hebben gedeeld in chatgroepen. De mannen zijn in afwachting van het onderzoek op non-actief gesteld. Het is al de tweede keer dat het politiekorps in Frankfurt vanwege rechts-extremisme in opspraak komt.

Het gaat in totaal om twintig mannen, in de leeftijd van 28 tot 54 jaar, die in chatgroepen via Whatsapp en Telegram discriminerende teksten en nazi-symbolen deelden. De onderzochte chatgroepen waren vooral in 2016 en 2017 actief, de laatste berichten stammen uit 2019. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Hessen blijkt uit de gesprekken een "afgestompte, discriminerende houding en in sommige gevallen ook een rechts-extremistische overtuiging".

Gisteren werden de huizen en werkplekken van de agenten van de Spezialeinsatzkommando SEK doorzocht. Zeventien van de twintig agenten worden verdacht van opruiing en het gebruik van verboden symbolen van antidemocratische organisaties. De overige drie, onder wie een leidinggevende, waren niet actief in de chatgroep, maar keken vooral mee. Hen wordt verweten dat ze niet hebben ingegrepen en daarmee de vervolging van strafbaar gedrag hebben verijdeld.

'Uitzonderingen'

Frankfurtse politiechef Gerhard Bereswill heeft een brief naar alle agenten gestuurd waarin staat dat van alle agenten wordt verwacht dat zij "in overeenstemming met hun eigen overtuigingen op elk moment de democratische staatsorde verdedigen" en dat ze strafbaar gedrag van collega's onmiddellijk moeten melden.

Eind 2018 werden ook al agenten ontslagen omdat zij in chatgroepen Hitler-foto's en gefotoshopte beelden van vluchtelingen in concentratiekampen deelden. Vier van de mannen worden momenteel vervolgd.

Bereswill benadrukt dat het grootste deel van zijn korps "geëngageerd en goed werk" aflevert. Het gaat in deze onderzoeken op "enkelen die denken zich niet aan de regels te moeten houden".

Meer gevallen

Toch blijft het debat over rechts-extremisme bij de politie en het leger terugkomen. Onlangs begon de rechtszaak tegen Franco A., een militair die ervan wordt verdacht een terreuraanslag te willen plegen en linkse politici uit te schakelen. Een speciale eenheid van het leger is tijdelijk opgeheven, omdat ze op een feest de Hitlergroet deden en naar extreem-rechtse muziek luisterden. Ook zouden ze munitie wegsluizen van de legerbasis.

In Noordrijn-Westfalen werd vorig jaar een groep van zeker dertig agenten ontslagen, ook omdat ze chatgroepen hadden opgericht waarin ze hun vreemdelingenhaat de vrije loop lieten.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn tussen 2017 en 2020 380 agenten of medewerkers van veiligheidsdiensten verdacht van rechts-extremistisch gedachtegoed.