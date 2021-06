VS en VK halen uit naar Rusland om Navalny: 'pervers en kafkaësk'

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben scherpe kritiek geleverd op het besluit van een Russische rechter om de organisatie van oppositieleider Aleksej Navalny tot "extremistisch" te bestempelen. Navalny zelf, die in een strafkamp gevangenzit, heeft in een post op Instagram aangegeven dat hij zijn strijd tegen het Kremlin wil voortzetten.

Een rechtbank in Moskou verklaarde Navalny's organisatie FBK gisteravond verboden. Daardoor kunnen leden van de beweging onder meer niet meer meedoen aan de parlementsverkiezingen die in september in Rusland worden gehouden. Eerder was de oppositiebeweging al op tal van andere manieren het werken onmogelijk gemaakt, maar nu is die in juridische zin gelijk geschakeld met terreurgroepen als IS en al-Qaida.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in een verklaring een scherpe veroordeling uit. Daarin wordt benadrukt dat het besluit van de Russische rechtbank past in een patroon waarin "steeds harder wordt opgetreden tegen de politieke oppositie, de burgermaatschappij en de onafhankelijke media".

Gecriminaliseerd

Volgens de VS lopen partijmedewerkers, vrijwilligers en aanhangers door heel Rusland nu het risico dat ze worden vervolgd en gevangengezet voor het opkomen voor hun rechten. "Een van de weinige overgebleven politieke oppositiebewegingen is hiermee gecriminaliseerd."

Verder wordt in de verklaring opgeroepen tot "de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Navalny". De Amerikanen wijzen erop dat het niet voor het eerst is dat bewegingen die door het Kremlin als een bedreiging worden gezien als extremistisch worden bestempeld. In 2017 gebeurde dat met de Jehovah's Getuigen.