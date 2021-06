Gebouw in Mumbai ingestort na hevige regen, elf doden

In de Indiase stad Mumbai is een gebouw van drie verdiepingen ingestort na zeer hevige regen. Er vielen elf doden en acht mensen raakten gewond. Onder de doden zijn acht kinderen.

Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Het gebouw viel tegen een ander gebouw aan. Grote delen van Mumbai zijn door moessonregens onder water komen te staan. Er viel in twaalf uur tijd 222 millimeter.

Tijdens het moessonseizoen, dat duurt van juni tot en met september, komt het vaker voor dat gebouwen in India instorten. De regen tast de fundering van gebouwen met een slechte constructiekwaliteit aan.

In 2019 vielen er veertien doden toen een gebouw van drie verdiepingen in Solan in Noord-India instortte. In datzelfde jaar stortte een gebouw in Mumbai van vier verdiepingen in. Daarbij vielen toen tien doden.