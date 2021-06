Servische volleybalster geschorst om racistisch gebaar: 'Was misverstand'

"Blaas dit alsjeblieft niet op", schrijft de Servische volleybalfederatie in een verklaring op Facebook. "We bieden onze oprechte excuses aan het Thaise team en de mensen in Thailand aan." Op Instagram reageerde een van de Thaise speelsters dat ze de excuses aanvaardt.

Djurdjevic zal niet meespelen in de komende wedstrijden tegen België en Canada. Ook moet de Servische volleybalfederatie een boete van ruim 18.000 euro betalen.

Boete

De internationale volleybalfederatie FIVB zegt het bedrag in te zetten voor acties tegen racisme en discriminatie in de sport. Een petitie voor meer sancties tegen Djurdjevic is inmiddels enkele duizenden keren ondertekend.

In 2017 kwam het Servische volleybalteam ook in opspraak vanwege racisme. Na afloop van een wedstrijd werd het voltallige team op een dergelijke manier gefotografeerd.