Kabinet Netanyahu keurt mars door Oost-Jeruzalem goed onder voorwaarde

Het Israëlisch kabinet dat op het punt staat af te treden, heeft op de valreep toestemming gegeven voor een omstreden ultranationalistische mars met Israëlische vlaggen door een islamitische wijk in Oost-Jeruzalem. Voorwaarde is wel dat de organisatoren en de politie het eens worden over de route.

De mars stond in eerste instantie voor 10 mei gepland, maar ging toen niet door vanwege spanningen, onder andere vanwege voorgenomen huisuitzettingen van Palestijnen in Oost-Jeruzalem.

In plaats daarvan zou hij morgen worden gehouden, maar dat werd maandag door de politie verboden. De politie was bang dat het tot nieuwe gewelddadigheden zou leiden.

Dinsdag

Premier Netanyahu en zijn ministers besloten gisteren dat de mars volgende week dinsdag onder de genoemde voorwaarde alsnog kan doorgaan. Dan zit er waarschijnlijk een nieuwe regering die uit een groot aantal partijen bestaat.

Het is de vraag wat het nieuwe kabinet van de ultranationalistische premier Benett en zijn coalitiepartner Lapid gaat doen. Lapid is de leider van de seculiere middenpartij 'Er is een toekomst'.

Hoofdstad

Israël bezette Oost-Jeruzalem in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog met Egypte, Jordanië en Syrië. Voor Israël werd de hele stad Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad.

Volgens het internationaal recht is Oost-Jeruzalem door Israël bezet gebied. De Palestijnen willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van de toekomstige Palestijnse staat wordt.