Jongeren in het nadeel als thuiswerken normaal wordt

Jongeren worden de dupe als er na corona nog steeds veel thuisgewerkt wordt. Tot die conclusie komt Kilian Wawoe, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, na onderzoek onder duizenden mensen. Hij schreef er een boek over dat vandaag aan minister Hoekstra wordt aangeboden.

In de coronacrisis zijn we geleid door een relatief kleine groep mensen, zegt Wawoe. Mensen van eind 40 die een koophuis hebben, een eigen werkkamer en voldoende kennis en een netwerk om op terug te vallen. "Het gevaar bestaat dat deze groep het zo gaat inrichten dat het voor henzelf prettig is. De kwetsbare groep betaalt dan de rekening."

Die kwetsbare groep bestaat uit jongeren tussen de 20 en 30 jaar die net zijn begonnen met hun loopbaan. "Die groep is niet alleen op zoek naar contact, maar ook naar kennis, omdat ze nog niet zo vaardig zijn in hun vak. Als je dan thuiszit, hoe kun je dan een vak leren?"

Communicatie

Thuiswerken belemmert de communicatie en dat is vooral voor jongeren een probleem, zag Wawoe. "Jongeren communiceren anders dan veertigers. Waar ouderen het prettiger vinden om te bellen, doen twintigers dat bijna nooit." Het gevolg is dat jongere medewerkers een grote barrière voelen om vragen te stellen aan collega's die niet op kantoor zijn.

Wawoe ziet ook de voordelen van thuiswerken, zoals de afname van de drukte in het verkeer en vooral de files. Maar hij vindt ook dat met jongeren rekening moet worden gehouden. Dat levert volgens hem op de lange termijn niet alleen gelukkigere medewerkers op, maar leidt er ook toe dat jonge mensen sneller hun vak leren.

D66 en GroenLinks werken aan een wetsvoorstel dat erin voorziet dat een werkgever thuiswerken niet kan weigeren, tenzij er een goede reden voor is. Daar is Wawoe op tegen. "Wat je dan krijgt, is dat de groep die het zelf prettig vindt, gaat thuiszitten. Werk is een teamsport, je moet niet alleen denken: wat werkt prettig voor mij. Als de overheid zegt dat iedereen het zelf mag weten, dan gaat het natuurlijk niet goed."