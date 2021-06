Stankoverlast door brand bij eierverwerker in Raalte

Een brand bij een eierverwerker in Raalte leidt tot stankoverlast in de omgeving. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de geur ramen en deuren gesloten te houden.

De brand brak rond 01.30 uur uit in de drogerij van de eierverwerker, waar eidooiers worden gedroogd tot poeder. De brandweer heeft dat deel van het bedrijf afgesloten. Tegen 07.30 uur was de brand onder controle, schrijft RTV Oost.

Er trekt nog rook over een naastgelegen woonwijk. Dat leidt tot overlast, omdat het ruikt naar eieren. De rook neemt inmiddels wel af, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland.