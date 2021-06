Vaccinatiepas is voor Fransen al derde app die ingezet wordt tegen corona

In Frankrijk wordt vandaag officieel de 'pass sanitaire' ingevoerd. Dat is het officiële bewijs dat je volledig gevaccineerd bent, recent negatief getest bent of antilichamen tegen corona hebt.

De vaccinatiepas is verplicht voor iedereen van 11 jaar en ouder die aanwezig wil zijn bij grote evenementen met meer dan 1000 bezoekers, zoals concerten of festivals. Dat geldt ook voor buitenlandse toeristen die bijvoorbeeld naar een popfestival in Frankrijk willen.

De vaccinatiepas kan een papieren document zijn, maar het vooral is de bedoeling dat Fransen massaal een speciale app downloaden op hun telefoon. Die app lijkt een beetje op de CoronaCheck-app in Nederland.

Reizen binnen de Europese Unie

De procedure is simpel. Wie in Frankrijk gevaccineerd wordt of getest, krijgt daarvoor een papieren en digitaal bewijs. Dat bewijs kan, na een officiële verificatie, met een QR-code worden opgeslagen op je telefoon. Bij grote concerten of op vliegvelden wordt de code vervolgens gescand ter controle.

Vooralsnog geldt die nieuwe digitale pas alleen voor binnenlands gebruik. Maar vanaf 1 juli wordt het ook een 'reispas'. Op die datum treedt namelijk het Europese stelsel van digitale passen, de zogeheten 'Green Pass', in werking.

Ook die passen registreren of iemand gevaccineerd of getest is. Daarmee wordt reizen binnen de Europese Unie vergemakkelijkt: alle lidstaten gebruiken hetzelfde systeem en de informatie is uitwisselbaar.

Om het nog iets ingewikkelder te maken, gaat Frankrijk ook nog een derde digitale toepassing inzetten in de strijd tegen corona. Wie een hapje gaat eten, moet vanaf vandaag eveneens zijn mobiele telefoon tevoorschijn halen.