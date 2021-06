PostNL meldt vertraging examenpost, ook examens kwijtgeraakt

Twaalf scholen hebben van PostNL gehoord dat de bezorging van een deel van de gecorrigeerde eindexamens is vertraagd. Dat betekent dat sommige eindexamenleerlingen langer moeten wachten op hun uitslag en cijfers. Ook zijn er examens zoekgeraakt, meldt het postbedrijf.

Ongeveer 1170 middelbare scholen zijn klaar met de eindexamens en de tweede correctie. De leerlingen krijgen donderdag te horen of ze geslaagd zijn of gezakt, maar op die twaalf scholen gaat het voor sommigen dus langer duren.

Het ministerie van Onderwijs wil nog niet kwijt welke scholen door de problemen bij PostNL worden getroffen.

PostNL wijt de vertraging aan de tijdsdruk die is ontstaan doordat de examens in dit coronajaar in andere tijdvakken werden afgehandeld. De zendingen examenpost waren daardoor groter dan verwacht en de tijd om de examens naar een tweede corrector te brengen was korter, zegt een woordvoerder. PostNL verwerkt dit jaar 80.000 zendingen examenpost.

Examens kwijt

In het proces van de verwerking van de examenpost zijn er ook examens kwijtgeraakt. Daar wordt intensief naar gezocht, zegt PostNL. Het bedrijf staat in contact met de VO-Raad (de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs) en het ministerie van Onderwijs om naar oplossingen te zoeken. Als de examens niet boven water komen, zullen de leerlingen herexamen in sommige vakken moeten doen.

"Ik vind het heel erg dat sommige leerlingen langer moeten wachten op hun cijfers of misschien buiten hun schuld herexamen moeten doen", laat Resi Beker, directeur Mail Nederland van PostNL weten.