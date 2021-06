(Deel van) Europarlementariërs vergadert weer tegen hun zin in Straatsburg

Voor het eerst in vijftien maanden vergadert het Europees Parlement weer in Straatsburg. De coronapandemie maakte dat een tijd lang onmogelijk. Frankrijk probeert al een tijdje de Europarlementariërs weer het land in te krijgen.

"Het is een mooie dag voor de democratie", zegt Fabienne Keller, oud-burgemeester van Straatsburg. Ze zit nu in het Europees parlement. "Ik ben dolblij dat het parlement weer thuisgekomen is." Ze is in tegenstelling tot veel andere Europarlementariërs voorstander van de vergaderingen in de stad.

De Fransen voerden een heus vaccinatie-charmeoffensief om Europarlementariërs en hun medewerkers weer naar Straatsburg te krijgen. Met uitnodigingen voor Pfizer vaccins voor wie wil.

Een jonge Bulgaarse medewerker van het Europees parlement maakt graag gebruik van dat aanbod. "Ja, ik ben hiernaartoe gekomen omdat ik gevaccineerd kan worden. In Bulgarije ben ik nog niet aan de beurt". Zijn naam geeft hij liever niet. "Het kan toch gezien worden alsof ik voordring door me hier te laten prikken, of als omkoping. En eigenlijk is dat misschien ook wel zo."

'Vrij'

De Poolse Europarlementariër Ryszard Czarnecki heeft minder moeite voor zijn vaccinatie uit te komen. "Ik vond het een heel goed idee van de Fransen. De komende dagen kan ik rustig bijkomen van eventuele bijwerkingen van de prik", vertelt hij. "In Polen heb ik nooit vier dagen achter elkaar vrij". Vrij? Maar moet hij hier dan niet werken? "Jawel, maar de plenaire vergadering duurt vier dagen. En dan kan ik toch rustig aan doen."

Ondanks het genereuze vaccinatieaanbod is het in de gangen van het Europees parlement nog behoorlijk stil. Iets minder dan de helft van de Europarlementariërs is naar Frankrijk gekomen. Van de Nederlandse leden veel minder dan de helft.

'Normaal is het hier een bijenkorf'

De meeste fracties sturen één of hooguit twee mensen, die ook niet de hele week in Straatsburg blijven. De rest stemt vanaf een andere plek, digitaal. Sophie in 't Veld van D66 is wel gekomen. "Normaal is het hier een bijenkorf vol mensen. Ik ben hier tegen mijn zin, want ik ben tegen Straatsburg als zetel van het Europees parlement", zegt ze.

Stemmen en spreken in het Parlement kan nu nog op afstand. Daarvoor hoef je dus niet in Straatburg te zijn. Het is onduidelijk of dat na de pandemie mogelijk zal blijven. Zou deze hybride optie niet een goede, permanente manier kunnen zijn om te vergaderen, zodat niet iedereen elke maand tussen Brussel en Straatsburg hoeft te pendelen? In 't Veld vindt van niet. "Politiek kan je niet op afstand doen. Als je wil onderhandelen dan doe je dat face-to-face, niet via een schermpje. Democratie en parlementaire controle zijn belangrijker dan ooit nu, en daarom ben ik hier."

Verhuiscircus

Volgens de verdragen moeten de Europarlementariërs twaalf keer per jaar in Frankrijk bijeenkomen. Een grote meerderheid van de leden van het Europees parlement wil af van het maandelijkse verhuiscircus.

Maar die gaan er niet over. Zonder verdragswijziging kan dat niet, en voor aanpassing van het verdrag is steun van alle lidstaten nodig, ook Frankrijk. En dat is juist tevreden nu de vergaderingen eindelijk weer begonnen zijn. Het enthousiasme spat van de Franse Europarlementariër Fabienne Keller af: "Hoor je de bel? We gaan beginnen aan het volgende debat, wat een prachtig geluid om weer te horen!"