Opnieuw arrestatie voor vergismoord op klusjesman in Beuningen

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in verband met de moord op klusjesman Mehmet Kilicsoy in Beuningen. Het gaat om een 35-jarige man uit Amsterdam.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord. Eerder werden al vijf andere verdachten in deze zaak opgepakt. Begin maart meldde een 30-jarige verdachte zich bij de politie, nadat de zaak in opsporingsprogramma's aandacht had gekregen. Na die aanhouding volgden er meer.

Ook werden drie mensen opgepakt die de auto's zouden hebben gestolen die bij de aanslag zijn gebruikt. Dit trio is weer vrij, maar blijft wel verdacht, meldt Omroep Gelderland.

Onschuldig slachtoffer

Het 49-jarige slachtoffer werd op 6 juli vorig jaar in het centrum van Beuningen door twee gemaskerde mannen onder vuur genomen.

Volgens het rechercheteam dat de zaak onderzoekt, wijst alles erop dat de verdachten zich vergist hebben en dat Kilicsoy een onschuldig slachtoffer is. Het onderzoek naar de moord gaat verder.