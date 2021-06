Belgische avonturier overleden tijdens expeditie Groenland

Avonturier Dirk 'Dixie' Dansercoer, in België zeer bekend, is tijdens een expeditie op Groenland overleden. De 58-jarige Dansercoer was bezig met een tocht van Narsarsuaq, in het zuiden van Groenland, naar Qaanaaq, in het noorden, toen hij maandagavond in een gletserkloof viel.

Dansercoer ondernam de tocht van ruim 2.000 kilometer samen met de Canadees Sébastien Auby en een Nederlandse vrouw, die de expeditie eerder verliet. De tocht zou ongeveer 35 dagen duren. Maandag was het dag 31 en moest nog ruim 400 kilometer worden afgelegd.

De expeditieleden maakten de tocht per snowkite. Snowkiten is vergelijkbaar met kitesurfen, met het verschil dat een snowkiter wordt voortgetrokken op ski's of een snowboard over de sneeuw.

Op Twitter reageerde de Belgische premier Alexander de Croo op het overlijden van Dansercoer: