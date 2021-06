KLM verliest zaak Martinair-vrachtvliegers: tientallen piloten alsnog in dienst

Luchtvaartmaatschappij KLM moet een groep Martinair-piloten binnen zes maanden een arbeidsovereenkomst aanbieden en in dienst nemen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald.

Ruim honderd voormalige en huidige vrachtvliegers van Martinair Cargo hadden de zaak aangespannen tegen KLM en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Zij werden in 2014 ontslagen, nadat Martinair was overgenomen door KLM.

Sommige piloten kwamen wel in dienst, maar het gros moest vertrekken. De vliegers verzetten zich al jaren tegen hun lot en stapten naar de rechter om alsnog behoud van hun (oude) baan en arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

"De piloten zijn waanzinnig blij", zegt hun advocaat Laurens de Graaf. Een deel ging in het buitenland werken en raakte daar door de coronacrisis zijn baan wederom kwijt", zegt hij. "Dit is zeven jaar een strijd tegen de klippen op geweest, dit is dus een waanzinnig mooie overwinning."

Dezelfde rechten

De 116 vrachtvliegers meenden dat er in 2014 sprake was van een "overgang van onderneming", waarbij zij dezelfde rechten hadden moeten krijgen als de KLM-piloten. Daarin geeft het hof hun nu dus gelijk.

De vrachtvliegers eisten in de zaak ook een plaats op de senioriteitslijst van KLM met behoud van de opgebouwde senioriteit bij Martinair. Daar gaat het hof niet in mee.

KLM en VNV willen nog niet reageren.