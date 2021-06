Wereldwijde internetstoring: onder meer CNN, Guardian, Reddit niet beschikbaar

Verschillende internationale websites hebben te maken met een storing. Onder meer nieuwssites als CNN, The Guardian en The New York Times zijn niet of nauwelijks bereikbaar.

De Amerikaanse aanbieder van clouddiensten Fastly zegt te kampen met een storing. Het bedrijf onderzoekt wat de oorzaak is.

Niet alleen Engelstalige sites liggen eruit. Ook het Franse Le Monde en Haaretz uit Israël zijn niet te bereiken. Nederlandse nieuwssites lijken vooralsnog geen last te hebben van de storing.

Als gebruikers naar de sites surfen wordt een 503-errorcode getoond. Dat kan duiden op overbelaste servers.