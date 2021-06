Eis van bijna 3 jaar cel tegen oud-moskeebestuurder om financiering IS

Het Openbaar Ministerie wil dat een voormalig bestuurslid van de Al Houda-moskee in Geleen 40 maanden de cel in gaat, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van het financieel steunen van Islamitische Staat.

Volgens justitie is er genoeg bewijs dat Laarbi A. tussen 2014 en 2017 met hulpgoederen terroristen heeft gesteund. Ook zou hij 100.000 euro hebben overgemaakt naar een Turkse organisatie die IS steunde. De 41-jarige man zou het geld ingezameld hebben via een stichting gelieerd aan de moskee in Geleen.

'Genoeg bewijs'

Het OM stelt dat er genoeg bewijs is voor zijn schuld, bijvoorbeeld afkomstig uit afgeluisterde gesprekken. Ook is hij meermaals naar Syrië afgereisd. Daarnaast zijn volgens het OM op zijn computer video's gevonden van aanslagen die zijn opgeëist door IS.

Aanklagers zien niet genoeg bewijs voor deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld en het ronselen van jihadisten, waarvan de man in eerste instantie ook werd verdacht.

A. ontkent alle aantijgingen. Zijn advocaat pleit voor vrijspraak, meldt 1Limburg.

Invallen

De zaak kwam in 2015 aan het rollen na verschillende meldingen over verdachte transacties. Onder meer de burgemeester van Sittard-Geleen trok aan de bel omdat hij zich zorgen maakte over de financiën van de moskee.

In 2017 volgden invallen in woningen, bedrijfspanden en de moskee. Ook werd de administratie van twee stichtingen gelieerd aan de moskee doorgelicht. Laarbi A., oud-secretaris van de moskee, meldde zich uit eigen beweging na een oproep van de politie.