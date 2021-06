Groot deel losgeld van hack op Amerikaans oliepijpleidingbedrijf teruggevonden

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een deel van het losgeld teruggevonden, dat vorige maand was betaald aan de hackers achter de grote cyberaanval op oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Het gaat volgens de autoriteiten om 63,7 bitcoin, met een waarde van zo'n 1,7 miljoen euro.

Justitie in de VS zegt het merendeel van het betaalde losgeld te hebben teruggehaald. Dat kon dankzij een actie van de federale politiedienst FBI, die toegang kreeg tot een digitale bitcoin-portemonnee. Het is niet duidelijk hoe de rechercheurs de toegang verkregen. Een deel van de buit lijkt te zijn weggesluisd.

Colonial Pipeline had de hackers zo'n 75 bitcoin betaald (destijds zo'n 4 miljoen euro) om weer toegang te krijgen tot de systemen, maar toen was de digitale munt fors meer waard. Het bedrijf werd vorige maand gehackt door DarkSide, een hackersgroep uit Oost-Europa. Daardoor vielen systemen uit en kwam in verschillende Amerikaanse staten de helft van de pompstations zonder brandstof te zitten.

De topman van het oliepijpleidingbedrijf zegt dat het nauw heeft samengewerkt met de FBI en "dankbaar" te zijn voor het "snelle werk en de professionaliteit".