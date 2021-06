Zwemster komt om in haven Vlaardingen

Politie Rotterdam eo Gebruiker geverifieerd door Twitter @Politie_Rdam

Vanmiddag rond 16.55 uur is er bij een ongeval een vrouw om het leven gekomen in het water aan de #KoninginWilhelminakade in #Vlaardingen. De vrouw was aan het zwemmen in de haven waarbij zij noodlottig in aanraking is gekomen met een vaartuig.