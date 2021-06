Podcast De Dag: kilo's kwijt in coronatijd

Met hopelijk het einde van corona in zicht en de zomer in aantocht maken veel mensen zich druk om hun coronakilo's. Door de pandemie zijn we ongezonder gaan leven: we bewegen minder en eten meer. De verkoop van snoep en chocola is bijvoorbeeld fors toegenomen, blijkt vandaag uit onderzoek. Bijna een derde van de Nederlanders is aangekomen.

Journalist van BNR Nieuwsradio Aäron Loupatty viel juist af in de coronatijd en maakte daar de podcast-serie Met Afvallen en Opstaan over. In podcast De Dag vertelt hij hoe hij de knop naar een gezonder leven heeft omgezet en welke diëten en gewoontes hem wel en niet hielpen. Voor de vijftig procent van de Nederlanders die chronisch te zwaar zijn en daar ook vanaf willen, is zijn verhaal misschien een steuntje in de rug.

