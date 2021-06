Verbreding A1 tussen Azelo en Twello na twee jaar afgerond

De verbreding van de A1 tussen Azelo en Twello is afgerond. Vanochtend om 05.00 uur is de weg vrijgegeven. In beide richtingen zijn er nu drie rijstroken.

Het verkeer op de snelweg is de afgelopen jaren flink toegenomen en daarmee ook het aantal files. Rijkswaterstaat en demissionair minister Van Nieuwenhuizen (VVD) hopen dat met de uitbreiding zowel de files als het aantal ongelukken afneemt.

"De automobilist stond voor we begonnen altijd in de file bij Bathmen bij Deventer, zowel 's ochtends als 's avonds. Met deze verbreding is de capaciteit zodanig dat de files zullen verdwijnen", zegt omgevingsmanager Tonny Arissen van Rijkswaterstaat tegen RTV Oost.