Tientallen doden bij treinongeluk in Pakistan

Bij een treinongeluk in het zuiden van Pakistan zijn zeker 35 doden gevallen. Twee sneltreinen kwamen met elkaar in botsing. Tussen de 15 en 20 passagiers zouden nog bekneld zitten.

Een van de treinen ontspoorde, en werd even daarna geraakt door een andere trein. De ontspoorde trein was onderweg van de zuidelijke stad Karachi richting Sarghoda in het midden van het land. De andere trein ging in zuidelijke richting vanuit Rawalpindi, in de buurt van hoofdstad Islamabad.

Volgens een lokale politiefunctionaris in de provincie Sindh zijn burgers, reddingswerkers en agenten bezig om gewonde passagiers naar nabijgelegen ziekenhuizen te vervoeren. "Op dit moment is de uitdaging om de passagiers die vastzitten snel te redden", zei hij.

Volgens ambtenaren van het spoorbedrijf waren er in totaal ongeveer 1100 passagiers aan boord van beide treinen. Zo'n honderd mensen raakten gewond. Een aantal van hen ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis.