Advocaat teruggehaalde Syriëganger: 'Dit had veel eerder gemoeten'

Advocaat Tamara Buruma van de Nederlandse IS-vrouw Ilham B. is blij dat Nederland "eindelijk verantwoordelijkheid neemt", nu haar cliënte B. vandaag met drie kinderen door een Nederlandse delegatie uit Syrië is gehaald.

Buruma zegt in gesprek met de NOS dat ze al drie jaar bezig is om B. in Nederland te krijgen. B., afkomstig uit Gouda, wordt sinds maart 2016 in Nederland vervolgd omdat ze naar het kalifaat reisde en zich aansloot bij terreurorganisatie IS. Ze kan niet bij verstek worden veroordeeld, omdat ze bij de zitting aanwezig wil zijn.

"Het is zeer betreurenswaardig dat iemand die zich al zo vroeg heeft gemeld bij de Nederlandse autoriteiten, hier zo lang op moest wachten. Dit had veel eerder gemoeten, maar ik ben toch blij dat het nu is gebeurd", zegt Buruma.

Ze noemt het "toch wel een verrassing":