Deel binnenstad Leiden afgesloten na dodelijk ongeluk

Op de hoek van de Steenstraat en de Beestenmarkt in het centrum van Leiden is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Het kind zat op een fietsje en werd aangereden door een stadsbus. De identiteit van het slachtoffer is door de politie niet bekendgemaakt.

De Beestenmarkt is een drukke plek in de oude binnenstad van Leiden, volgens Omroep West waren er veel mensen op de been die het ongeluk hebben zien gebeuren.

Over de toedracht van het ongeluk bestaat nog veel onduidelijkheid. De Beestenmarkt is ingericht als fietsstraat en verder alleen toegankelijk voor voetgangers, stadsbussen en taxi's. De politie doet onderzoek en heeft een deel van de binnenstad daarom afgesloten voor alle verkeer.