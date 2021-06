Tien jaar cel voor doodsteken Haagse amateurvoetballer

Twee mannen van 20 en 21 jaar hebben tien jaar cel gekregen voor hun aandeel in een steekpartij waarbij de Haagse amateurvoetballer Bilal Aydin om het leven kwam.

De 20-jarige Aydin werd op 21 december 2019 doodgestoken op de kruising van de Goudriaankade en de Rijswijkseweg in Den Haag.

Hij kwam verhaal halen omdat zijn neefje was mishandeld na het opnemen van een clip voor een drillrapnummer. Bij de opname van dat nummer werden ook messen getoond. In de daaropvolgende ruzie kreeg Aydin een messteek in zijn zij en in zijn wang.

Drie andere verdachten werden vrijgesproken, omdat de rechter oordeelde dat zij geen "echte bijdrage hebben geleverd aan het geweld", meldt Omroep West.