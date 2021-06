EU onderzoekt of Facebook advertentiedata van concurrenten gebruikt

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar de vraag of Facebook advertentiedata van andere bedrijven gebruikt om zo met ze te kunnen concurreren. Deze bedrijven adverteren aan de ene kant op Facebook, maar zijn tegelijkertijd ook een concurrent van het platform, aldus de commissie. In het Verenigd Koninkrijk is er een soortgelijk onderzoek geopend.

In het onderzoek gaat de commissie zich buigen over de vraag of de positie Facebook het bedrijf in staat stelt om concurrenten de pas af te snijden. "Facebook verzamelt grote hoeveelheden gebruikersdata op zijn eigen netwerk en daarbuiten, zodat het zich op specifieke groepen kan richten", zegt Margrethe Verstager, vicepresident bij de Europese Commissie en belast met digitale zaken. "In de digitale economie van vandaag mogen data niet gebruikt worden om concurrenten dwars te zitten."

Het gaat bijvoorbeeld om zogeheten rubrieksadvertenties, die veel worden gebruikt om producten te verkopen. De commissie denkt dat Facebook data van concurrenten kan gebruiken om zijn eigen verkoopdienst, Marketplace, te verbeteren. Daarnaast gaat de commissie kijken of de manier waarop Marketplace is geïntegreerd met het sociale netwerk een bepaald voordeel geeft in het bereiken van consumenten ten opzichte van concurrerende partijen.

In een reactie laat Facebook weten "volledig te zullen meewerken met de onderzoeken om aan te tonen dat ze ongegrond zijn".