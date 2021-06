Celstraf voor Belg die spil was in fipronilschandaal

De Belg die wordt gezien als de spil in het fipronilschandaal van vier jaar geleden, is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Daarvan is twee jaar voorwaardelijk. Ook moet hij samen met twee andere veroordeelde Belgen een schadevergoeding betalen van 14,8 miljoen euro.

Patrick R. heeft volgens de rechtbank in Antwerpen aan verscheidene bedrijven een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis geleverd dat besmet was met fipronil. Hij voegde de verboden stof bewust aan het bestrijdingsmiddel toe, zegt de rechter.

De 49-jarige Belg leverde onder meer aan de Nederlandse bedrijven ChickFriend en ChickClean. Die hebben met de giftige stof de stallen van Nederlandse kippenboeren behandeld tegen bloedluis.

Eieren vernietigd, kippen geruimd

Eieren bleken uiteindelijk met fipronil vervuild te zijn, wat schadelijk is voor consumenten. Veel bedrijven gingen gedwongen op slot en miljoenen eieren en kippen moesten worden vernietigd.

Twee handlangers van de Belg zijn veroordeeld tot lagere celstraffen. Het is maar de vraag of Patrick R. de schadevergoeding kan betalen, omdat zijn bedrijf na de fipronilaffaire failliet is gegaan.

De eigenaren van ChickFriend en ChickClean zijn onlangs door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor hun aandeel in het fipronilschandaal. Ook zij wisten dat er fipronil zat in het middel dat ze gebruikten, oordeelde de rechter.